Espírito Santo

Fundo Cidades garante R$ 600 milhões para adaptação climática no ES

Fundo Cidades garante R$ 600 milhões para adaptação climática no Espírito Santo

Fundo Cidades adaptação às mudanças climáticas
Foto: Divulgação

O Governo do Espírito Santo garantiu mais de R$ 600 milhões em repasses aos municípios por meio do Fundo Cidades–Adaptação às Mudanças Climáticas. O investimento busca reduzir riscos e proteger a população.

Desde março de 2023, o Estado direciona recursos para projetos e obras estruturantes. Assim, fortalece ações de prevenção contra chuvas intensas e períodos prolongados de seca.

A secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso, afirma que a atuação integrada com as prefeituras acelera resultados e transforma realidades locais. Segundo ela, o Fundo Cidades mantém repasses regulares desde 2019.

Inicialmente, o Governo compensou perdas municipais após a extinção do FRDR. Depois disso, ampliou os investimentos com repasses diretos e menos burocracia.

Com esses recursos, os municípios adquiriram equipamentos e executaram obras essenciais. Entre elas estão unidades de saúde, centros de assistência social, sistemas de esgotamento e pavimentação urbana.

Além disso, o Estado financiou praças, ginásios, iluminação pública, estradas vicinais e centros de convivência. As ações alcançam todas as regiões capixabas.

Inovação e adaptação climática

Em 2023, o Espírito Santo criou, de forma pioneira, o Fundo Cidades–Adaptação às Mudanças Climáticas. A iniciativa integra o Programa Capixaba de Mudanças Climáticas.

Desde então, os municípios executam obras focadas na prevenção de desastres e na mitigação de eventos extremos. O Estado já entregou e mantém em execução projetos de macrodrenagem e contenção de encostas.

Também avançam intervenções como muros de gabião, barragens, bacias de contenção e perfuração de poços artesianos. Essas ações reforçam a segurança hídrica e ambiental.

Contudo, segundo a secretária, entre 2022 e 2025, os repasses do Fundo Cidades superaram R$ 1 bilhão. Para ela, cada obra representa mais proteção e qualidade de vida.

Por fim, Emanuela Pedroso destaca o perfil municipalista do Governo. Até 2026, os investimentos estaduais devem alcançar R$ 25 bilhões, com mais de 20% destinados diretamente aos municípios.

