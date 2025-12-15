GCM inicia Operação Natal 2025 e reforça segurança no comércio

A Guarda Civil Municipal iniciou a Operação Natal 2025 nesta segunda-feira (15), em Cachoeiro de Itapemirim. A ação reforça a segurança durante o aumento do movimento no comércio.

Ao todo, 74 agentes atuam na Operação Natal 2025. A corporação escalou equipes extras para intensificar o patrulhamento preventivo na região central.

Além disso, a GCM ampliou a presença nos principais corredores comerciais. Esses locais concentram grande circulação de pessoas no período de compras de fim de ano.

A operação distribui viaturas de forma estratégica ao longo dos dias que antecedem o Natal. Dessa forma, a GCM garante maior presença nas ruas.

No dia 15, a operação contou com seis viaturas e 12 agentes. Em seguida, no dia 16, manteve o mesmo número de veículos e efetivo.

Já entre os dias 17 e 19, a Operação Natal 2025 reforça o patrulhamento com equipes administrativas. As ações ocorrem das 16h às 22h.

Na semana do Natal, o reforço aumenta. No dia 22, a GCM atua com oito viaturas e 16 agentes. No dia 23, são nove viaturas e 18 agentes.

Já no dia 24, a operação mantém oito viaturas e 16 agentes. Assim, a corporação assegura cobertura durante todo o período crítico.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, a Operação Natal 2025 prioriza ações preventivas. Além disso, a GCM atua integrada a outros órgãos.

Por fim, a Prefeitura destaca que a Operação Natal 2025 integra o planejamento estratégico municipal. A iniciativa busca proteger a população e fortalecer o comércio local.