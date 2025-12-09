Gestão Casagrande: municípios capixabas já receberam mais de R$ 5 bilhões

A educação e a segurança pública estão entre os destaques da gestão do Governo do Estado do Espírito Santo neste ano de 2025. Os dados foram apresentados, nesta terça-feira (9), pelo governador Renato Casagrande (PSB), em Cachoeiro de Itapemirim.

“Estamos fechando o ano com mais investimentos nas escolas. Além disso, o ano que vem nós vamos fechar praticamente todas as nossas escolas com ambiente climatizado. Nós estamos com uma parceria forte com alguns municípios para financiar a construção de escolas novas, para financiar ampliação de escolas, equipamentos para as escolas nos municípios”, explicou o chefe do Poder Executivo estadual.

De acordo com os dados apresentados, entre 2019 e 2025, o Governo do Estado destinou mais de R$ 5 bilhões aos municípios capixabas por meio de convênios e repasses, sem considerar os investimentos diretos. Os recursos contemplam áreas como educação e assistência social, incluindo a construção de creches, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS).

Segurança

A segurança pública também recebeu atenção especial ao longo de 2025, com avanços nos indicadores de violência. O governador destacou a redução de cerca de 10% nos homicídios no Estado e a queda aproximada de 13% nos casos de feminicídio, resultado atribuído à criação e fortalecimento de políticas públicas voltadas à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher.

“Mais um ano que nós vamos chegar ao final do ano com a redução de homicídios. Isso para nós é uma conquista muito importante porque estamos entorno de 10% de redução de homicídios no Estado. Aqui na Região Sul, nós temos 11 municípios do Sul que estão há mais de um ano sem homicídios. Nós que éramos o Estado mais violento do Brasil, a gente chega neste ano de 2025, na mediana brasileira”, ressalta.

Saúde

Na área da saúde, o Governo do Estado ainda entregou 108 unidades de Saúde da Família. Além disso, realizou investimentos significativos no setor na Região Sul, como, por exemplo, o investimento de mais de R$ 100 milhões para a segunda etapa das obras do Hospital do Câncer em Cachoeiro de Itapemirim, conforme explica o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).

“Muitos investimentos na saúde básica, na atenção primária e muitos investimentos também na ampliação dos nossos leitos hospitalares para que a gente possa continuar melhorando, avançando cada dia mais na assistência e no acolhimento das pessoas. Aqui mesmo em Cachoeiro de Itapemirim são parcerias constantes, com o Hospital Infantil, com o Hospital Evangélico e com a Santa Casa de Misericórdia”, destacou.