Guarda Municipal de Vitória detém foragido da Justiça na rodoviária

A Guarda Civil Municipal de Vitória prendeu, na madrugada desta terça-feira (23), um homem condenado por homicídio que possuía mandado de prisão em aberto. A abordagem ocorreu na Rodoviária de Vitória, no bairro Vila Rubim, após atuação conjunta com o Núcleo de Inteligência em Rede.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A ação teve início quando o sistema de reconhecimento facial identificou o suspeito e indicou a existência de ordem judicial pendente. Assim, em seguida, o NIR repassou as informações às equipes da Guarda de Vitória, que realizaram a abordagem para averiguação no local.

O inspetor da Guarda de Vitória, Albert, explicou que o homem aguardava atendimento para comprar passagem com destino à Bahia, onde pretendia passar o Natal.

Leia também: Polícia prende suspeitos e apreende drogas em Guaçuí

Assim, segundo ele, não houve resistência durante a abordagem. O inspetor destacou ainda que o trabalho integrado permite troca rápida de informações e resposta mais eficiente das forças de segurança.

Nesse sentido, após a confirmação da identidade, os agentes conduziram o detido à 1ª Delegacia Regional de Vitória. No local, a Polícia Civil confirmou o mandado de prisão por condenação pelo crime de homicídio, expedido pela comarca da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá. O homem ainda deve cumprir cinco anos, seis meses e nove dias de pena.

O preso foi apresentado à autoridade policial sem registro de lesões e permanece à disposição da Justiça. Dessa forma, a ocorrência reforça a importância do uso da tecnologia aliada à integração entre os órgãos de segurança para fortalecer a segurança pública na capital capixaba.