Homem morre ao capotar veículo em Marataízes

Um homem morreu ao capotar o veículo em Marataízes no início da tarde desta segunda-feira (8), por volta das 12h05, no km 1 da rodovia ES 490, trecho que liga o distrito de Safra ao município. A equipe da 9ª Companhia Independente seguiu para o local após receber a ocorrência.

Os policiais confirmaram o acidente ao chegarem à rodovia. Segundo a corporação, a vítima foi identificada como Gustavo Ramos Belloni, que morreu ainda no local do capotamento. Logo depois, os militares isolaram a área para preservar a cena.

A perícia acionou sua equipe para realizar os procedimentos técnicos e coletar informações que possam esclarecer as circunstâncias do acidente. Além disso, as autoridades responsáveis receberão o caso para dar continuidade às investigações.