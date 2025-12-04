Ibitirama: prefeito pode ter mandato cassado e novas eleições na cidade; entenda

O prefeito de Ibitirama, Reginaldo Simão de Souza (PSB), e o vice, Rogério de Almeida (Republicanos), podem ter os mandatos cassados após voto da relatora do processo no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES). No julgamento do processo, iniciado nesta quarta-feira (3), a juíza Isabella Rossi Naumann Chaves concluiu que houve compra de votos nas eleições de 2024 e propôs a realização de novas eleições no município.

A relatora reformou a decisão de primeira instância, que havia considerado a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) improcedente. Para ela, as provas apresentadas, incluindo conversas por WhatsApp entre o candidato e um eleitor, demonstram captação ilícita de sufrágio.

A sentença foi assinada em maio deste ano pelo juiz da 18ª Zona Eleitoral de Iúna, Daniel Barrione. No texto ele nega o provimento à ação ajuizada pela Coligação “Renova Ibitirama”.

O julgamento, porém, ainda não foi concluído. A desembargadora Janete Vargas Simões pediu vista, o que suspendeu a análise até que ela apresente seu voto. Apenas depois disso o TRE-ES definirá se mantém os mandatos ou determina novas eleições.

O AQUINOTICIAS.COM fez contato com o prefeito. Por meio de nota, ele disse que não irá se manifestar. Apenas nos autos.