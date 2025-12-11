Venda Nova: prefeitura abre processo seletivo com salários de até R$ 14 mil

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante abriu um novo Processo Seletivo com salários que chegam a R$ 14.220,28. O edital contempla 175 vagas imediatas além de cadastro de reserva para funções de níveis fundamental, médio e superior. As inscrições começam, nesta quinta-feira (11) e seguem até a próxima segunda-feira (15).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O município estabeleceu vencimentos que começam em R$ 1.555,03, destinados a cargos de apoio e serviços gerais, e chegam ao teto de R$ 14.220,28, voltado principalmente para profissionais da saúde, como médicos clínicos, especialistas e médicos da Estratégia Saúde da Família (ESF).

Leia também: Com salário de R$ 22 mil, prefeito de Venda Nova quer mais benefícios; veja quais

O certame também oferece vagas para fisioterapeuta, nutricionista, engenheiro civil, arquiteto, administrador, assistente social e psicólogo, professores, cuidadores e profissionais de apoio educacional.

Já no nível fundamental, há oportunidades para calceteiro, coveiro, eletricista, motorista, almoxarife, mecânico, agente administrativo e técnicos — as remunerações variam entre R$ 1.555,03 e cerca de R$ 4.000, dependendo da carga horária e da complexidade do serviço.

Mais informações podem ser obtidas por meio deste edital.