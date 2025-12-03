Idoso morre afogado em praia de Marataízes

Um idoso morre afogado em Marataízes na manhã desta quarta-feira (3). A vítima, Juarez Faria Miller, de 79 anos, entrou no mar em uma praia no Centro do município e afundou poucos instantes depois.

Segundo uma fonte da Polícia Militar, um guarda-vidas contou que o idoso nadava no local todos os dias. Contudo, nesta ocasião, ele entrou na água e submergiu rapidamente, sem conseguir retornar à superfície.

Banhistas retiraram o corpo antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Além disso, os militares confirmaram que o idoso já estava sem vida quando chegaram ao ponto do resgate.

A Prefeitura de Marataízes foi procurada para mais informações sobre o caso. Já a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento e seguirá com as apurações.