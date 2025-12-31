Itapemirim: operação policial apreende grande quantidade de drogas, arma e munições

Uma operação integrada das forças de segurança do Espírito Santo resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas, arma de fogo, munições na localidade de Graúna, em Itapemirim. A ação ocorreu nesta terça-feira (30) e contou com a atuação da Força Tática e do grupamento K9 da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil.

De acordo com a PM, foram apreendidos 1.162 pinos de cocaína, totalizando 1.009 gramas da droga. Também foram encontradas 532 pedras de crack, com peso aproximado de 194 gramas, além de seis pedaços maiores da mesma substância, descritos como do tamanho de bolas de pingue-pongue, somando cerca de 93 gramas.

Os policiais ainda retiram de circulação 28 buchas de maconha, com peso total de 146 gramas, e 14 buchas de skank, que pesaram aproximadamente 9,8 gramas. A apreensão incluiu também quatro pedaços de PAC, totalizando 255 gramas, e quatro porções de haxixe, com cerca de 20 gramas.

Além das drogas, a operação resultou na apreensão de um revólver calibre .32 e três munições, bem como R$ 83 em dinheiro.

No local, os agentes encontraram três sacos contendo pinos vazios e três rolos de plástico filme, materiais comumente utilizados para o preparo e a embalagem de drogas destinadas à comercialização. Além disso, diversas anotações relacionadas ao tráfico, com registros de vendas e transações.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais cabíveis adotadas.