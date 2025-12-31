Marataízes: GCM desarticula quadrilha e prende cinco após roubo de R$ 300 mil
Os suspeitos foram encaminhados, juntamente com todo o material apreendido, à autoridade policial competente.
A Guarda Civil Municipal (GCM) de Marataízes desarticulou uma quadrilha criminosa suspeita de envolvimento em um roubo ocorrido na localidade de Lagoa do Siri. A informação foi divulgada pela corporação nesta quarta-feira (31).
A ação resultou na prisão de cinco suspeitos e na recuperação de parte dos bens roubados, avaliados em aproximadamente R$ 300 mil.
De acordo com a GCM, dois criminosos armados invadiram uma residência, renderam uma família, incluindo uma criança, e mantiveram as vítimas trancadas em um banheiro sob ameaça.
Durante o crime, os assaltantes levaram uma coleção de relógios de alto valor, estimada em cerca de R$ 300 mil, além de R$ 12 mil em dinheiro, um iPhone 15 e uma faca personalizada.
A GCM ainda informou que os indivíduos tentaram fugir ao perceberem a aproximação das viaturas, mas foram cercados e detidos.
Na abordagem, os agentes apreenderam duas armas de fogo, sendo um revólver calibre .38 e um revólver calibre .32, ambos municiados. Também foram encontrados relógios e correntes de ouro, máscaras utilizadas na ação criminosa e drogas.
