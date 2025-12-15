Cidades

Marataízes anuncia Semana Réveillon 2026 com shows e queima de fogos

Evento acontece de 31 de dezembro a 3 de janeiro, com atrações nacionais e programação gratuita

A Prefeitura de Marataízes confirmou a realização da Semana Réveillon Marataízes 2026. A programação acontece de 31 de dezembro a 3 de janeiro.

Durante o período, o município recebe grandes shows, além de queima de fogos. Assim, a cidade se prepara para celebrar a chegada do novo ano.

De acordo com o anuncio, a programação reúne artistas de diferentes estilos musicais. Entre os nomes anunciados estão Ítalo Castillo, Rinnah, Delirious e Pagode Sangue Bom.

Além disso, o evento contará com apresentações de Patrick Longue, DJ Shrek, Vinícius Fragozo, DJ Vitinho, Flash Martins e Bruno & Barretto.

A prefeitura destaca que a festa será gratuita e aberta ao público. Dessa forma, moradores e turistas poderão aproveitar as atrações sem custo.

