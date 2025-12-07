Segurança

Marataízes: batida entre moto e caminhonete deixa um morto na ES-060

Em depoimento aos militares, o motorista da caminhonete relatou que atingiu o motociclista após o mesmo ter tentado uma ultrapassagem

Imagem ilustra acidente com moto na ES 060
Foto: Reprodução/ Freepik

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete deixou uma pessoa morta na rodovia ES-060, em Marataízes.

De acordo com informações da Polícia Militar, o fato ocorreu, neste sábado (6), na localidade de Lagoa Funda.

Em depoimento aos militares, o motorista da caminhonete relatou que atingiu o motociclista após o mesmo ter tentado uma ultrapassagem a outras duas motocicletas no sentido contrário da rodovia. Ele ainda tentou frear, mas não obteve êxito.

O motociclista morreu. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para necropsia e posterior liberação aos familiares.

O motorista da caminhonete testou negativo para o teste do etilômetro. De acordo com a Polícia Civil (PC), ele foi ouvido e liberado.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Marataízes.

