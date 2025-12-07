Marataízes: projeto prevê pagamento de R$ 6 mil de abono a servidores da Câmara

Tramita na Câmara Municipal de Marataízes projeto de lei que propõe o pagamento de abono natalino de R$ 6 mil para os servidores da Casa de Leis.

A proposta ainda deve ser analisada pelas comissões internas antes de ir para votação no Plenário. Caso seja aprovada, a expectativa é de que a quantia seja depositada na conta dos servidores até o dia 31 de dezembro de 2025.

Leia também: Anchieta: servidores da Câmara Municipal vão receber abono de R$ 10 mil

Entretanto, nem todos terão direito ao benefício. Conforme explica o projeto, só terão direito ao abono em seu valor total os servidores que estiveram nos quadros do Poder Legislativo durante todos os 12 meses do ano. Aqueles que não se enquadram nesse quesito, terão direito ao benefício proporcional ao seu tempo de serviço na Casa.

Outro destaque do texto é que os servidores que foram cedidos a outros órgãos e funcionários que estejam afastados também não devem ser beneficiados, exceto em casos de licença-maternidade, paternidade ou motivos de saúde.