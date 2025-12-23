Marataízes retoma Projeto Praia Acessível e amplia lazer inclusivo

A Prefeitura de Marataízes retomou o Projeto Praia Acessível. A iniciativa garante inclusão e lazer para pessoas com deficiência na orla do município.

A ação ocorre nos dias 17, 18, 24, 25, 31 de janeiro e 1º de fevereiro. O atendimento funciona mediante agendamento prévio.

Com isso, o município amplia o acesso ao mar e fortalece políticas públicas de acessibilidade. Além disso, promove mais cidadania e qualidade de vida.

O projeto oferece estrutura adaptada e apoio de equipes treinadas. Dessa forma, pessoas com mobilidade reduzida conseguem aproveitar a praia com segurança.

Os atendimentos acontecem por agendamento via WhatsApp. O contato é o número (28) 99943-5801.

Segundo a administração municipal, a iniciativa reforça o compromisso com uma cidade mais inclusiva. Ao mesmo tempo, valoriza o direito ao lazer para todos.

Além do acesso ao mar, o projeto estimula a convivência social. Assim, a praia se torna um espaço verdadeiramente democrático.

Por fim, a Prefeitura convida a população a participar e apoiar a iniciativa. A construção de uma cidade acessível depende do envolvimento coletivo.