Mazinho pede para sair do PSDB após Arnaldinho assumir o comando da legenda no ES

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, passou a responder pela presidência do Diretório Estadual do PSDB no Espírito Santo. Ele foi nomeado para comandar uma comissão provisória, cuja vigência é por tempo indeterminado. Não há previsão para a eleição de um diretório definitivo.

A mudança redesenha o mapa interno da sigla no Estado. O deputado estadual Vandinho Leite, que até então presidia o partido, o deputado Mazinho dos Anjos e o ex-prefeito de Vila Velha, Max Filho, comunicaram a desfiliação da legenda.

Leia também: Arnaldinho Borgo deixa o Podemos e visa 2026

Por meio de nota, Mazinho destacou que por discordar da forma como foi feita a “tomada” do diretório estadual fez, oficialmente, ao novo presidente do PSDB, Arnaldinho Borgo, o pedido de carta de anuência para deixar o partido sem perder o mandato.

O pedido foi feito ao prefeito de Vila Velha por meio de mensagem de WhatsApp juntamente com a carta de anuência (concordância) a ser assinada pelo novo comandante tucano.

“Pelo que li na imprensa, hoje se inicia seu mandato na Executiva Estadual do PSDB/ES. Considerando que essa construção ocorreu sem participação ou diálogo com as lideranças locais que vinham trabalhando na reorganização do partido desde as eleições de 2022 e 2024, não me sinto confortável em permanecer na sigla”, disse Mazinho.

O deputado encerra a mensagem de forma cortês dizendo respeitar a decisão da Executiva Nacional e desejando “sucesso nesse novo projeto” e conclui: “Encaminho, assim, meu pedido de anuência para desfiliação”.

Aliado do governador Renato Casagrande, o deputado Mazinho é um dos principais nomes no apoio à pré-candidatura do vice-governador Ricardo Ferraço a sucessão estadual. Informações da assessoria de imprensa.