Mulher desaparece após sair de hospital em Cachoeiro

Uma mulher, de 45 anos, que acompanhava a sobrinha que está internada na Maternidade do Hospital Materno-Infantil (HIFA), no Centro, em Cachoeiro, desapareceu na madrugada deste domingo (7) após deixar a unidade de saúde.

Segundo familiares, Silvana Regina Vieira, mais conhecida como Nika, mora na zona rural de Alegre, na comunidade conhecida como Arraial do Café, e não conhece a cidade. Além disso, enfrenta problemas com a dependência do álcool.

A família informou ainda que a mulher tem dificuldades de leitura e, por isso, pode ter se desorientado ao sair do hospital.

Não há informações se foi registrado Boletim de Ocorrência. Porém pessoas próximas a família afirmam que, ao notar o desaparecimento, a sobrinha que está internada comunicou o fato as forças policiais por telefone.

Parentes pedem ajuda para localizar a mulher e solicitam que qualquer pessoa que tenha informações entre em contato por meio do número 28 999867524.