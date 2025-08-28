PRF lança campanha para divulgar o Sistema SINAL – Desaparecidos

No próximo sábado (30), Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) dará início a uma campanha nacional de divulgação do Sistema SINAL – Desaparecidos (https://sicop.prf.gov.br/sicop/sinal/desaparecidos). O objetivo é ampliar a visibilidade dessa importante ferramenta digital, que tem ajudado famílias de todo o país na busca por entes queridos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O SINAL – Sistema de Alerta Nacional de Indivíduos Desaparecidos – permite que qualquer pessoa registre, de forma rápida e segura, o desaparecimento de alguém. O cadastro pode ser feito online, pelo site da PRF, ou presencialmente em qualquer unidade da instituição. Vale lembrar que o registro no sistema não substitui o boletim de ocorrência, que deve ser feito em uma Delegacia da Polícia Civil.

Leia também: Polícia Militar prende dois homens por suspeita de tráfico de drogas em Guaçuí

Assim que o registro é concluído, o alerta é disparado imediatamente para todos os policiais rodoviários federais de serviço em território nacional. Essa difusão instantânea aumenta de forma significativa as chances de localização, levando a informação direto para quem está nas rodovias e pode agir de maneira rápida e efetiva.

O desaparecimento de pessoas é um desafio mundial que vai muito além de uma questão de segurança pública, é uma realidade dolorosa que gera angústia, sofrimento e dificuldades emocionais, legais e financeiras para milhares de famílias.

Com o SINAL, a PRF reforça sua missão de proteger vidas e servir à sociedade, atuando em rede com a população e demais instituições de segurança. A tecnologia se torna, assim, uma poderosa aliada na luta contra o desaparecimento de pessoas e na esperança de reunir famílias.