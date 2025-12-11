Municípios capixabas avançam em governança e recebem Selo 2025

O Espírito Santo certificou 43 municípios com o Selo de Qualidade em Transparência e Governança Pública 2025. A iniciativa, promovida pelo movimento empresarial ES em Ação em parceria com a Transparência Capixaba, reconhece cidades que alcançam nota superior a 80 pontos no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP). Essa pontuação equivale à classificação “Ótima”.

O novo levantamento, divulgado nesta quarta-feira (10), mostra avanço significativo em relação aos anos anteriores. Em 2023, o Estado registrou 29 municípios certificados; em 2024, esse número subiu para 33. Agora, em 2025, 43 cidades atenderam aos requisitos. O destaque fica para a categoria Diamante, que registrou seu maior número desde a criação do selo.

Diamante lidera ranking e consolida avanço

Assim, a categoria Diamante reúne 25 municípios: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Vila Velha, Vargem Alta, São Roque do Canaã, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Piúma, Linhares, João Neiva, Itarana, Iúna, Ibiraçu, Iconha, Irupi, Dores do Rio Preto, Domingos Martins, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Afonso Cláudio, Alegre, Anchieta e Aracruz.

O selo Ouro foi concedido a sete prefeituras: São Mateus, Santa Teresa, Marilândia, Marataízes, Laranja da Terra, Itapemirim e Boa Esperança. Além disso, outras seis cidades receberam o selo Prata: Venda Nova do Imigrante, Ponto Belo, Pancas, Jerônimo Monteiro, Ecoporanga e Guarapari. Já Conceição do Castelo, Nova Venécia, Montanha, Rio Bananal e São Domingos do Norte completam a categoria Bronze.

As prefeituras só puderam ser certificadas após cumprir três exigências: atingir nota acima de 80 pontos, assinar o Termo de Compromisso com a Transparência e seguir as recomendações técnicas definidas pelo Guia de Governança da Transparência Internacional – Brasil e Instituto Governo Aberto.

Critérios e evolução da governança pública

Dessa forma, a avaliação analisou seis dimensões: aspectos legais e normativos; plataformas digitais; transparência administrativa e governança; transparência financeira; comunicação e participação social; e obras pública, incluídas pela primeira vez na edição de 2025.

O diretor-presidente do ES em Ação, Fernando Saliba, afirmou que os resultados refletem o avanço da cultura de integridade no Estado. “O Espírito Santo fortalece, ano após ano, uma gestão mais transparente e conectada com o cidadão. Isso porque, esses resultados mostram que estamos no caminho certo”, afirmou.

A diretora-executiva da Transparência Capixaba, Adila Damiani, reforçou o amadurecimento institucional das prefeituras. “As cidades demonstram esforço real para melhorar plataformas, organizar processos e ampliar o diálogo com a população. Esse aumento no número de municípios elegíveis confirma essa evolução”, destacou.

Contudo, o diretor de Gestão Pública do ES em Ação, André Brito, ressaltou que reconhecer boas práticas fortalece a administração pública municipal. “A transparência é um pilar fundamental para a democracia. Ao destacar os municípios que avançaram, incentivamos a melhoria contínua”, declarou.

Dessa forma, com o resultado, o Espírito Santo consolida sua posição como referência nacional em governança, transparência e boas práticas de gestão pública.