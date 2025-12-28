Notaer dá início à Operação Verão e reforça patrulhamento aéreo no litoral capixaba

O Notaer iniciou neste fim de semana a Operação Verão 2025/2026, com reforço no patrulhamento aéreo preventivo em todo o litoral do Espírito Santo. A ação segue até o mês de fevereiro e prioriza a segurança de banhistas e turistas.

Durante os fins de semana e feriados, aeronaves do Notaer realizam voos estratégicos sobre praias e áreas de grande circulação. Dessa forma, as equipes ampliam a vigilância e reduzem o tempo de resposta em situações de emergência.

Além disso, as aeronaves permanecem preparadas para atuar em resgates e salvamentos aquáticos. A iniciativa busca prevenir acidentes e garantir apoio rápido às equipes que atuam em solo e no mar.

Com o aumento do fluxo de pessoas na alta temporada, o patrulhamento aéreo fortalece a segurança pública. Assim, a operação contribui para um verão mais seguro em todo o litoral capixaba.