Notaer realiza resgate de mulher com 25% do corpo queimado no ES

Uma mulher queimada foi transferida pelo Notaer de Pancas para hospital na Serra na tarde deste domingo (28). A operação mobilizou equipes especializadas para garantir atendimento rápido e seguro à paciente, de 37 anos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O transporte aéreo partiu do município de Pancas. Antes do deslocamento, profissionais estabilizaram a paciente e realizaram procedimentos médicos necessários para o voo. Em seguida, a equipe do Notaer manteve monitoramento contínuo durante todo o trajeto.

Leia também: Morre 3ª vítima de acidente na BR 101 em Iconha

A aeronave Harpia 08 levou a paciente ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. A unidade atende casos de alta complexidade e recebe pacientes de várias regiões do estado.

De acordo com informações do Samu, a integração entre os serviços agilizou a transferência. Por fim, as equipes reforçaram que a ação priorizou a segurança e a eficiência no atendimento à paciente.