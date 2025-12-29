Notaer realiza resgate de mulher com 25% do corpo queimado no ES
Transporte aéreo levou paciente de 37 anos para unidade de referência na Grande Vitória.
Uma mulher queimada foi transferida pelo Notaer de Pancas para hospital na Serra na tarde deste domingo (28). A operação mobilizou equipes especializadas para garantir atendimento rápido e seguro à paciente, de 37 anos.
O transporte aéreo partiu do município de Pancas. Antes do deslocamento, profissionais estabilizaram a paciente e realizaram procedimentos médicos necessários para o voo. Em seguida, a equipe do Notaer manteve monitoramento contínuo durante todo o trajeto.
A aeronave Harpia 08 levou a paciente ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. A unidade atende casos de alta complexidade e recebe pacientes de várias regiões do estado.
De acordo com informações do Samu, a integração entre os serviços agilizou a transferência. Por fim, as equipes reforçaram que a ação priorizou a segurança e a eficiência no atendimento à paciente.