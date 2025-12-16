Novo edital destina quase R$ 10 milhões para Apaes e entidades sociais no ES

O Governo do Espírito Santo lançou, nesta segunda-feira (15), o edital de chamamento público para o repasse de recursos financeiros a entidades de Assistência Social que atuam no atendimento a pessoas com deficiência e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. A solenidade aconteceu no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço, além de representantes das Apaes e de outras instituições.

Ao todo, serão investidos quase R$ 10 milhões, por meio do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Funcop). O edital prevê o atendimento de até 100 entidades que prestam serviços a pessoas com deficiência e 33 Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), com repasse de R$ 75 mil por proposta, em parcela única.

A iniciativa é fruto de uma demanda da Feapaes-ES, construído por meio de diálogo e articulação com a Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), com o objetivo de fortalecer a política de assistência social.

Para o presidente da Federação das Apaes do Estado do Espírito Santo (Feapaes-ES), Vanderson Gaburo, o lançamento do edital representa um marco para o fortalecimento da rede socioassistencial capixaba.

“Este é um momento histórico e muito esperado por todos nós. As entidades de assistência social desempenham um papel fundamental no cuidado, na inclusão e na garantia de direitos das pessoas com deficiência e de suas famílias. Agradecemos ao Governo do Estado pela iniciativa, pela sensibilidade e pelo olhar atento às entidades que estão diariamente na ponta, transformando vidas”, destacou.

Os recursos poderão ser utilizados prioritariamente para investimentos, como aquisição de materiais permanentes e de consumo necessários à execução dos serviços, além do pagamento de pessoal, conforme o plano de trabalho apresentado. Caso a entidade opte, até 50% do valor poderá ser destinado ao custeio. O prazo de execução das propostas será de 12 meses.

Durante o lançamento, o governador Renato Casagrande ressaltou o compromisso do Estado com a inclusão e o cuidado com as pessoas.



“Essa é uma daquelas obrigações que enchem meu coração de gratidão, pois sei que essas instituições realizam um trabalho lindo, repleto de cuidado, amor e carinho. Queremos ser referência na nossa capacidade de conviver bem com todas as diferenças”, afirmou o governador Renato Casagrande.

A secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), Cyntia Grillo, destacou a importância do edital para garantir o fortalecimento das entidades. “Essa ação tem como objetivo assegurar a estrutura e a manutenção dos serviços voltados ao atendimento de pessoas com deficiência e idosos em situação de acolhimento no Estado, promovendo e qualificando a política de assistência social capixaba”, afirmou.

A Feapaes-ES celebra a iniciativa e reafirma seu compromisso em apoiar e orientar as Apaes e demais entidades coirmãs, reconhecendo que o investimento público é essencial para garantir a continuidade e a ampliação dos atendimentos às pessoas com deficiência em todo o Estado.

