Operação Recepa: MP pede condenação de 27 pessoas por crimes fiscais no ES
GAESF denuncia organização criminosa por lavagem de dinheiro e fraudes no setor cafeeiro no Espírito Santo.
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo protocolou denúncia criminal no âmbito da Operação Recepa. A ação pede a condenação de 27 réus por organização criminosa.
Além disso, o GAESF atribui aos denunciados os crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A denúncia foi apresentada nesta sexta-feira (19).
A Operação Recepa resultou de uma investigação que o MPES conduziu em conjunto com a Secretaria da Fazenda. A atuação teve como objetivo desarticular um esquema estruturado e sofisticado.
Segundo o MPES, o grupo reunia empresários, contadores, funcionários de empresas, produtores de café e pessoas usadas como “laranjas”. A atuação ocorria em várias regiões do Estado.
De acordo com a denúncia, a organização praticava fraudes fiscais na comercialização de café. O esquema ocultava movimentações econômicas e reduzia ilegalmente o pagamento de tributos.
Como resultado, a Operação Recepa aponta prejuízo estimado em cerca de R$ 466 milhões aos cofres públicos estaduais. O valor decorre de sonegação e manobras contábeis.
Durante a operação, houve bloqueio de aproximadamente R$ 12 milhões em contas bancárias. Também foram apreendidos cerca de R$ 400 mil em dinheiro.
Além disso, a Justiça determinou a indisponibilidade de aproximadamente 190 veículos ligados aos investigados. As medidas visam garantir eventual ressarcimento ao erário.
O processo tramita em segredo de Justiça. Por isso, o MPES não divulga nomes de pessoas presas nem de empresas envolvidas.
Com a Operação Recepa, o MPES afirma reforçar o combate à sonegação fiscal. A atuação também busca proteger o erário e fortalecer a concorrência leal no Espírito Santo.