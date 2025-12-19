Operação Recepa: MP pede condenação de 27 pessoas por crimes fiscais no ES

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo protocolou denúncia criminal no âmbito da Operação Recepa. A ação pede a condenação de 27 réus por organização criminosa.

Além disso, o GAESF atribui aos denunciados os crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A denúncia foi apresentada nesta sexta-feira (19).

A Operação Recepa resultou de uma investigação que o MPES conduziu em conjunto com a Secretaria da Fazenda. A atuação teve como objetivo desarticular um esquema estruturado e sofisticado.



Segundo o MPES, o grupo reunia empresários, contadores, funcionários de empresas, produtores de café e pessoas usadas como “laranjas”. A atuação ocorria em várias regiões do Estado.

De acordo com a denúncia, a organização praticava fraudes fiscais na comercialização de café. O esquema ocultava movimentações econômicas e reduzia ilegalmente o pagamento de tributos.

Como resultado, a Operação Recepa aponta prejuízo estimado em cerca de R$ 466 milhões aos cofres públicos estaduais. O valor decorre de sonegação e manobras contábeis.

Durante a operação, houve bloqueio de aproximadamente R$ 12 milhões em contas bancárias. Também foram apreendidos cerca de R$ 400 mil em dinheiro.

Além disso, a Justiça determinou a indisponibilidade de aproximadamente 190 veículos ligados aos investigados. As medidas visam garantir eventual ressarcimento ao erário.

O processo tramita em segredo de Justiça. Por isso, o MPES não divulga nomes de pessoas presas nem de empresas envolvidas.

Com a Operação Recepa, o MPES afirma reforçar o combate à sonegação fiscal. A atuação também busca proteger o erário e fortalecer a concorrência leal no Espírito Santo.