Orçamento de Vila Velha para 2026 será superior a R$ 2,4 bilhões

A Câmara Municipal de Vila Velha aprovou e a Prefeitura publicou, no Diário Oficial desta terça-feira (23), a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, de autoria do prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB). O orçamento do município para o próximo ano está estimado em R$ 2,434 bilhões, valor que representa um marco para as finanças da cidade e consolida a ampliação da capacidade de investimento da administração municipal.

Segundo o prefeito, o crescimento do orçamento é resultado de uma gestão pautada pelo planejamento, responsabilidade fiscal e transparência. Desde 2021, o volume de recursos praticamente dobrou, passando de R$ 1,233 bilhão para os atuais R$ 2,4 bilhões. Arnaldinho Borgo afirmou que a ampliação permitirá mais investimentos em áreas estratégicas, com reflexos diretos na qualidade de vida da população.

A LOA 2026 é composta pelo Orçamento Fiscal, fixado em R$ 1,726 bilhão, e pelo Orçamento da Seguridade Social, que soma R$ 707,5 milhões. As maiores dotações estão destinadas à Educação, com R$ 695,7 milhões, seguida por Urbanismo, Saúde e Obras, além de recursos relevantes para Administração, Previdência Social, Segurança Pública e Assistência Social.

O orçamento do Poder Legislativo para 2026 será de R$ 55 milhões, valor influenciado pelo crescimento da receita corrente municipal. A secretária municipal de Planejamento, Isabele Duran Cordeiro, destacou que a aprovação do orçamento garante a continuidade das políticas públicas, fortalece investimentos em áreas essenciais e assegura desenvolvimento sustentável, com foco no interesse coletivo e na transparência da gestão.