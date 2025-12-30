PC prende mulher por exploração sexual contra neta de 8 anos no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu uma mulher suspeita de exploração sexual de criança em Vitória. A prisão ocorreu na última sexta-feira (26). A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Os policiais cumpriram mandado de prisão temporária contra uma mulher de 53 anos.

Segundo as investigações, a suspeita submetia a própria neta, de 8 anos, à exploração sexual. Conforme apurado, a prática ocorria em troca de pagamento em dinheiro.

Além disso, a Polícia Civil apurou que a mulher obrigava a criança a manter relações sexuais com um homem. O caso envolve graves violações de direitos.

A Polícia Civil investiga a mulher por favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente. Os investigadores apuram estupro de vulnerável cometido pelo homem.

Após a prisão, os policiais conduziram a suspeita à sede da DPCA. Em seguida, encaminharam a mulher à 1ª Delegacia Regional de Vitória.

Posteriormente, a Polícia Civil levou a investigada ao sistema prisional. As investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos.

Por fim, a Polícia Civil não divulga nomes nem o bairro do registro. A medida preserva a identidade da vítima, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente.