Polícia Civil prende suspeito de homicídio no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu suspeito de homicídio em Governador Lindenberg. A ação ocorreu na tarde desta segunda-feira (29).

A investigação contou com atuação conjunta e ininterrupta com a Polícia Militar do Espírito Santo. As equipes elucidaram o crime em menos de 24 horas.

O homicídio ocorreu na tarde de domingo (28). Desde então, os policiais iniciaram diligências contínuas e trabalho de inteligência.

Além disso, imagens de videomonitoramento auxiliaram na reconstrução da dinâmica criminosa. O material permitiu identificar rapidamente o principal suspeito.

Os policiais localizaram o homem, de 39 anos, na residência dele, situada na zona rural de Governador Lindenberg. Além disso, o suspeito não ofereceu resistência à abordagem.

Durante o interrogatório, o investigado confessou o homicídio. Segundo a Polícia Civil, a motivação envolve desavenças antigas, bem como ameaças e desacertos financeiros.

O delegado Valdimar Chieppe Celcino informou que o suspeito descreveu a execução. Ele afirmou que surpreendeu a vítima e efetuou os disparos.

Após a prisão, os policiais apreenderam objetos usados no crime. Entre eles estão as vestes, o capacete e a motocicleta.

A arma de fogo, segundo o investigado, foi descartada em um matagal. Até o momento, os policiais não localizaram o objeto.

Por fim, a Polícia Civil informou que as investigações continuam. O objetivo é identificar possível coautor e concluir o inquérito policial.