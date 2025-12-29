PRF registra importunação sexual em ônibus na BR 101 no Espírito Santo

Um caso de importunação sexual em ônibus na BR 101 mobilizou a Polícia Rodoviária Federal na madrugada desta segunda-feira (29). A ocorrência aconteceu por volta das 5h, no km 304 da rodovia, em Viana.

A equipe atendeu ao chamado após o motorista do ônibus interestadual relatar uma denúncia feita por uma passageira. Segundo o relato, ela dormia durante a viagem após ingerir medicação.

Ainda conforme a vítima, um passageiro trocou de assento e sentou ao lado dela sem consentimento. Ao acordar, a mulher percebeu sinais de violação e acionou ajuda imediatamente.

Diante da denúncia, o condutor levou o ônibus até a unidade operacional da PRF em Viana. No local, os policiais ouviram os envolvidos e adotaram os procedimentos iniciais.

Em seguida, a PRF encaminhou a passageira e o suspeito à Delegacia de Polícia Judiciária de Cariacica. A autoridade policial recebeu o caso para as providências legais.

Por fim, a PRF reforçou que a importunação sexual em ônibus na BR-101 deve ser denunciada imediatamente. A corporação destacou a importância da rápida comunicação para garantir segurança e responsabilização.