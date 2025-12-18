PRF apreende caminhão com placas clonadas na BR 101, em Serra

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão com placas clonadas na tarde desta segunda-feira (18), durante fiscalização na BR-101, em Serra, na Região Metropolitana do Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A abordagem ocorreu no km 266 da rodovia. Equipes do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF realizaram a ação por volta das 14h10.

Leia também: Polícia prende suspeito de golpes na venda de terrenos no Sul do ES

Segundo a corporação, a suspeita sobre o caminhão com placas clonadas surgiu após informações repassadas pela Guarda Civil Municipal de Vitória. A partir disso, a troca de dados permitiu o monitoramento prévio.

Durante a fiscalização, os policiais verificaram os sinais identificadores do veículo. Em seguida, constataram que a placa pertencia a outro caminhão.

As consultas aos sistemas oficiais confirmaram a irregularidade. Além disso, os registros apontaram ocorrência anterior por circulação e venda do veículo.

O caminhão era conduzido por um homem de 40 anos. No entanto, a PRF não informou se o motorista apresentou documentação válida no momento da abordagem.

Diante dos fatos, os agentes apreenderam o caminhão com placas clonadas. Logo depois, a equipe encaminhou a ocorrência à 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil.

Por fim, a Polícia Civil de Serra ficará responsável pela investigação. O caso seguirá para adoção das medidas legais cabíveis.