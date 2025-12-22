A PRF recuperou carro clonado durante fiscalização na BR-101, em Serra, na manhã desta segunda-feira (22). A ação ocorreu no km 279 da rodovia.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam policiamento ostensivo quando abordaram um Toyota Corolla. Um homem de 31 anos conduzia o veículo.

Durante a vistoria, os policiais identificaram indícios de adulteração nos sinais identificadores. Em seguida, a equipe confirmou a clonagem do automóvel.

Após a verificação, os agentes constataram que o veículo original tinha registro de roubo. O crime ocorreu em 13 de maio de 2022, no município de Cariacica.

Diante da situação, a PRF recupera carro clonado durante fiscalização na BR 101, em Serra, e adota os procedimentos legais. Logo depois, os policiais encaminharam a ocorrência.

A equipe conduziu o veículo e o condutor à Polícia Civil. Em seguida, a 3ª Delegacia Regional de Serra assumiu a ocorrência.

Agora, a Polícia Civil apura as circunstâncias do crime e analisa a origem do veículo, além da possível participação do condutor.