PRF recupera carro clonado em Brejetuba e prende condutor e passageiro

A PRF recupera carro clonado em Brejetuba na tarde desta segunda-feira (8), durante ronda no km 135 da BR-262. Por volta das 13h30, os policiais abordaram um Toyota/Corolla prata e, ao questionarem o condutor, ele disse que havia adquirido o veículo há dois meses em Realeza/MG, de uma pessoa que conheceu pela internet. Ele afirmou ter pago R$ 60 mil, usando cheque de terceiros, embora o carro estivesse registrado em nome de outra pessoa.

Durante a vistoria, os agentes perceberam que a numeração do chassi estava suprimida. Logo após, os policiais realizaram verificações adicionais e confirmaram que o veículo original, um Toyota/Corolla GLI, foi roubado em São João de Meriti/RJ, em 14 de novembro de 2025.

Com base nas evidências, os policiais encaminharam o condutor e o passageiro à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. A PRF segue investigando para identificar os responsáveis pela clonagem do veículo.