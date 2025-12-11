Segurança

PRF recupera moto clonada às margens da BR 101 em Mimoso do Sul

Agentes localizaram o veículo abandonado com sinais de adulteração durante patrulhamento tático.

Imagem retrata moto recuperada ao lado de viatura da PRF em Mimoso do Sul.
Foto: Polícia Federal

A Polícia Rodoviária Federal recuperou uma moto clonada às margens da BR-101 em Mimoso do Sul na tarde desta quarta-feira (10). A apreensão ocorreu no km 438, onde agentes encontraram o veículo abandonado com indícios de adulteração.

Por volta das 17h, policiais do Grupo de Patrulhamento Tático realizavam ações preventivas na rodovia. Durante o patrulhamento, eles avistaram a motocicleta estacionada em um ponto suspeito. Em seguida, ao se aproximarem, identificaram que o motor havia sido suprimido e que os demais sinais de identificação apresentavam irregularidades compatíveis com clonagem.

Diante da situação, os agentes encaminharam a ocorrência para a 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Cachoeiro de Itapemirim, onde as investigações continuarão.

