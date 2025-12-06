Processo seletivo em São José do Calçado oferece salário de quase R$ 4 mil

A Prefeitura de São José do Calçado abriu processo seletivo simplificado para contratação temporária. Ao todo, são 524 vagas disponíveis, além da formação de cadastro de reserva, contemplando cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Os salários variam de um salário mínimo (R$ 1.518) a R$ 3.944,99, com cargas horárias entre 25 e 40 horas semanais, dependendo da função escolhida.

Segundo a administração municipal, o objetivo é reforçar o quadro de servidores em diferentes áreas, garantindo continuidade aos serviços públicos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de dezembro de 2025, por meio do site do Instituto Ação, responsável pela organização e execução do processo seletivo.