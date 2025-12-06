Segurança viária: obras da ES-379 avançam na Região do Caparaó

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço estiveram em Irupi, na microrregião do Caparaó, nesta sexta-feira (5). Na oportunidade, eles fizeram uma visita técnica às obras de reconstrução da Rodovia ES-379.

As visitas começaram com uma inspeção técnica na reabilitação e implantação da ES-379, no trecho que liga Santa Cruz, no entroncamento com a BR-262, a Irupi. A obra, executada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), abrange 25,5 quilômetros e soma mais de R$ 80 milhões em investimentos.

O trecho recebe 30 mil toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), 30 mil metros quadrados de pavimento intertravado, 93 mil toneladas de base de solo-brita, além de 17 contenções, 17 quilômetros de defensas metálicas e 13 pontos de ônibus. Segundo o diretor-geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, a reabilitação é fundamental para acompanhar o crescimento de Irupi e garantir mais segurança e mobilidade para moradores e comerciantes.

Durante a agenda, Casagrande destacou a importância da região do Caparaó e o impacto das obras para o desenvolvimento local. “Visitamos essa rodovia tão importante, que liga a BR-262 a Iúna, e que vai ajudar muito os agricultores, além de fomentar o turismo. Seguimos fazendo investimentos que aproximam comunidades, fortalecem a economia e melhoram o dia a dia das pessoas”, afirmou.

Informações da assessoria do Governo do Estado do Espírito Santo.