Setor de saúde capixaba amplia contratações e prioriza jovens profissionais

O setor de saúde do Espírito Santo segue em expansão e mantém saldo positivo de empregos formais. Em outubro, sobretudo, os jovens lideraram as contratações.

De acordo com levantamento do Connect Fecomércio-ES, com base nos dados do Caged, o setor registrou 2.502 admissões e 2.369 desligamentos. Assim, o saldo ficou positivo em 133 vagas.

Embora o crescimento seja moderado, o resultado confirma a resiliência da saúde. Ainda assim, o setor sustentou contratações mesmo em um cenário geral de retração do mercado.

Jovens impulsionam a renovação da força de trabalho

O perfil etário das admissões ajuda a explicar esse desempenho. Em outubro, as faixas mais jovens concentraram a maior parte das novas vagas.

Trabalhadores entre 18 e 24 anos ocuparam 152 postos. Além disso, o grupo de 25 a 29 anos respondeu por outras 80 contratações. Juntas, essas faixas somaram 232 vagas.

Por outro lado, houve retração entre profissionais mais experientes. A faixa de 40 a 49 anos perdeu 91 empregos. Também ocorreram quedas entre trabalhadores de 50 a 64 anos e acima de 65.

Estratégia prioriza perfis mais jovens, avalia especialista

O coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, analisou o cenário. Segundo ele, os dados indicam uma estratégia clara de renovação da força de trabalho.

Conforme explicou, profissionais mais jovens costumam apresentar maior disponibilidade e custo médio menor. Ao mesmo tempo, aposentadorias e reorganizações internas ajudam a explicar os ajustes nas faixas etárias mais altas.

Mulheres lideram saldo, mas homens ampliam presença

No recorte por gênero, o padrão histórico se manteve. As mulheres responderam pela maior parte do saldo positivo, com 87 vagas.

Ainda assim, os homens ocuparam 46 novos postos. Esse movimento sugere, gradualmente, maior diversificação das contratações, especialmente em áreas técnicas e administrativas.

Escolaridade reforça busca por profissionais qualificados

Em relação à escolaridade, as admissões se concentraram em trabalhadores com ensino médio completo e ensino superior completo.

Esse dado reforça, portanto, a demanda por profissionais qualificados, alinhados às exigências do setor de saúde.

Atendimento hospitalar concentra a maior parte das vagas

O principal destaque do mês foi o segmento de atendimento hospitalar. A atividade registrou saldo positivo de 116 vagas.

Além disso, o setor mantém o maior contingente de trabalhadores da saúde no Estado, com mais de 36 mil vínculos formais.

Outras atividades também apresentaram desempenho favorável. As ações ambulatoriais de médicos e dentistas criaram 44 vagas. Já os serviços móveis de urgência avançaram de forma mais discreta.

Crescimento anual supera média do setor de serviços

Na comparação anual, o desempenho da saúde se mostra ainda mais consistente. Entre outubro de 2024 e outubro de 2025, o estoque de empregos cresceu 2,9%.

Esse resultado supera a média do setor de serviços, que avançou 2,3% no mesmo período. Assim, a saúde se consolida como um dos segmentos mais dinâmicos da economia capixaba.

Interior ganha protagonismo na geração de empregos

No recorte regional, Vitória liderou a criação de vagas, com saldo de 70 postos, impulsionada por grandes hospitais e serviços de alta complexidade.

No entanto, o interior também ganhou destaque. Linhares e Colatina apresentaram resultados expressivos, consolidando polos regionais fora da Grande Vitória.

Por fim, Spalenza ressaltou que a expansão da saúde não se limita à capital. Segundo ele, o interior acompanha o fortalecimento da rede hospitalar, das clínicas privadas e das instituições filantrópicas.