Sucesso de público marca Feira de Natal Parceria Legal em Jerônimo Monteiro  

A Feira de Natal Parceria Legal, realizada entre os dias 19 e 21 de dezembro, em Jerônimo Monteiro, foi marcada por grande participação popular. O evento reuniu centenas de pessoas ao longo dos três dias, com famílias ocupando o espaço para prestigiar apresentações culturais, acessar serviços gratuitos e celebrar o espírito natalino.

Um dos pontos altos da programação foi a Cantata de Natal, apresentada no fim de semana. O espetáculo emocionou o público. A apresentação contou com mais de 200 crianças e adolescentes.

“Um evento que fomenta não só a economia, mas também a cultura local. Estamos muito felizes por receber esse evento aqui. Juntamos o útil ao agradável e a feira, parceria legal, juntamente também com a Cantata de Natal. Vários serviços foram ofertados aqui nessa feira. Gastronomia, artesanato e shows”, destacou o prefeito de Jerônimo Monteiro, Zé Valério.

Além da cantata, a feira contou com uma ampla agenda de serviços gratuitos voltados à cidadania, saúde preventiva, consumo consciente e empreendedorismo. Durante os três dias, a população teve acesso a atendimentos do Procon, serviços da EDP, ações na área da saúde, cortes de cabelo gratuitos, além de espaços de gastronomia e artesanato local.

A Feira de Natal Parceria Legal é uma realização da Prefeitura de Jerônimo Monteiro, com apoio do Instituto Sustentabilidade Brasil, Procon-ES, Aderes e do Governo do Estado do Espírito Santo.