Terça-feira terá calor intenso e trovoadas isoladas no Espírito Santo

Nesta terça-feira, o ar seco associado a um sistema de alta pressão mantém o tempo aberto em todo o Espírito Santo até o fim da manhã.

Além disso, as temperaturas mínimas continuam em elevação. O vento sopra fraco a moderado ao longo do litoral capixaba.

Entretanto, de acordo com o Incaper, durante a tarde, áreas de instabilidade podem provocar trovoadas isoladas em pontos específicos do Estado.

Grande Vitória

Na Grande Vitória, o tempo segue estável. O céu apresenta poucas nuvens e não há previsão de chuva.

O vento sopra fraco a moderado. A temperatura mínima fica em 22 °C e a máxima alcança 36 °C.

Em Vitória, os termômetros variam entre 24 °C e 36 °C.

Região Sul

Na Região Sul, o dia começa com poucas nuvens. Contudo, à tarde, há possibilidade de trovoadas isoladas em áreas afastadas do litoral. Nas demais localidades, o tempo permanece firme. O vento sopra fraco a moderado.

Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 21 °C e a máxima pode chegar a 40 °C. Já nas áreas altas, os termômetros variam entre 19 °C e 35 °C.

Região Serrana

Na Região Serrana, o sol predomina pela manhã. No entanto, à tarde, áreas próximas à divisa com Minas Gerais podem registrar trovoadas isoladas. Nas áreas mais baixas, a temperatura varia entre 21 °C e 36 °C. Nas áreas elevadas, a mínima é de 17 °C e a máxima chega a 35 °C.

Na Região Norte

No Norte do Estado, o tempo permanece aberto durante todo o dia. Não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 23 °C e 37 °C, mantendo a sensação de calor intenso.

Região Noroeste

Da mesma forma, a Região Noroeste registra tempo firme e sem chuva. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 22 °C e a máxima atinge 38 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 21 °C e 35 °C.

Região Nordeste

Por fim, na Região Nordeste, o sol predomina e não há previsão de chuva. O vento sopra fraco a moderado, enquanto as temperaturas variam entre 24 °C e 37 °C.