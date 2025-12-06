Troca de tiros após fuga deixa um morto e um ferido em Ibatiba

Uma perseguição policial terminou na morte de um homem de 39 anos na noite de sexta-feira (5), na BR-262, zona rural de Ibatiba. A ação teve início quando o motorista de um carro acelerou ao notar a aproximação da viatura da Polícia Militar.

De acordo com informações da PMES, um dos suspeitos desceu do veículo atirando contra os policiais. Ele foi baleado e morreu no local. O motorista do veículo, de 43 anos, também foi baleado. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital.

Uma mulher, de 42 anos, também estava dentro do carro. Após o confronto, a polícia constatou que o suspeito que veio a óbito era foragido da Justiça e possuía diversas passagens criminais. Já o motorista responde a um processo por homicídio.

Na ação, a polícia apreendeu dois revólveres calibre 38, três munições deflagradas, duas intactas e uma meia contendo outras 15 munições. O carro passou por perícia e foi recolhido ao pátio.

Segundo a Polícia Civil, o motorista foi levado à Delegacia de Venda Nova do Imigrante, autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória. A mulher foi ouvida e liberada. O corpo do passageiro foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal.