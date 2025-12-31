Vai chover? Veja o que diz a previsão do tempo para o último dia do ano no ES

Nesta quarta-feira (31), último dia do ano, o tempo segue estável em todo o Espírito Santo durante a manhã, influenciado pela presença de ar seco associado a um sistema de alta pressão, segundo o Incaper.

O céu permanece com poucas nuvens até o fim da manhã em todas as regiões capixabas, sem previsão de chuva na maior parte do estado.

A partir da tarde, áreas de instabilidade podem provocar trovoadas isoladas nas regiões Sul e Serrana, especialmente em locais afastados do litoral. Nas demais áreas, incluindo a Grande Vitória, não há previsão de chuva ao longo do dia.

As temperaturas continuam elevadas em todas as regiões, e os ventos sopram de fracos a moderados no litoral, com possibilidade de rajadas no litoral Sul.

Na Grande Vitória, o dia será de poucas nuvens e sem chuva. Os ventos variam de fracos a moderados, e as temperaturas ficam entre 22 °C e 36 °C. Em Vitória, os termômetros marcam mínima de 24 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Sul, o céu permanece com poucas nuvens até o fim da manhã, com previsão de trovoadas isoladas à tarde em áreas mais afastadas do litoral. Nas demais localidades, não há expectativa de chuva. Os ventos sopram de fracos a moderados, com rajadas. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 21 °C e 40 °C, enquanto nas áreas altas os termômetros oscilam entre 19 °C e 35 °C.

Na Região Serrana, o tempo segue com poucas nuvens até o fim da manhã. À tarde, há possibilidade de trovoadas isoladas nos trechos próximos à divisa com Minas Gerais, sem previsão de chuva nas demais áreas. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 21 °C e a máxima chega a 36 °C. Já nas áreas mais altas, as temperaturas variam entre 17 °C e 35 °C.

Na Região Norte, o dia será de poucas nuvens e sem chuva, com temperaturas entre 23 °C e 36 °C. Situação semelhante ocorre na Região Noroeste, onde não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 22 °C e a máxima alcança 37 °C.

Em municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas variam entre 21 °C e 34 °C.

Na Região Nordeste, o céu permanece com poucas nuvens ao longo do dia, sem chuva. Os ventos sopram de fracos a moderados, e as temperaturas ficam entre 24 °C e 36 °C.