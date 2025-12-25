Velocidade acima do limite está por trás de tragédia na BR-101

O excesso de velocidade segue como um dos principais fatores de mortes no trânsito brasileiro. Além de infração, a prática transforma situações evitáveis em tragédias irreversíveis.

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Quando o condutor ultrapassa os limites da via, ele reduz o tempo de reação. Ao mesmo tempo, aumenta de forma exponencial a força do impacto.

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Consequentemente, qualquer colisão passa a ter efeitos muito mais violentos. O veículo deixa de ser meio de transporte e se torna um risco letal.

Flagrantes revelam imprudência constante

Registros de fiscalização eletrônica mostram veículos circulando muito acima do permitido. Em um dos flagrantes, o radar identificou um automóvel a 142 km/h.

Essa velocidade compromete manobras de emergência. Além disso, inviabiliza frenagens seguras em situações inesperadas.

Portanto, a imprudência ao volante expõe não apenas o condutor, mas todos que compartilham a rodovia.

Tragédia em Jaguaré evidencia consequências reais

Na madrugada de 24 de dezembro, um grave acidente na BR-101, em Jaguaré, exemplificou os riscos do excesso de velocidade nas rodovias.

Segundo a dinâmica apurada, uma colisão traseira provocou um impacto extremamente violento. A força do choque desencadeou uma sequência de batidas.

Como resultado, quatro pessoas da mesma família perderam a vida. Entre as vítimas estavam um casal e duas crianças, de 7 e 10 anos.

Impacto em cadeia e perdas irreparáveis

O choque inicial lançou o veículo atingido para a pista contrária. Em seguida, ocorreram colisões sucessivas com outros automóveis.

Além disso, o condutor apontado como causador deixou o local após o acidente. A evasão agravou ainda mais a gravidade da ocorrência.

Dessa forma, o episódio reforça como velocidade excessiva e irresponsabilidade caminham juntas no trânsito.