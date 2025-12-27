VÍDEO | Criança se perde na praia de Marataízes e é encontrada por banhistas

Mais um caso de criança perdida mobilizou banhistas e guarda-vidas em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, neste sábado (27). A população encontrou o menino sozinho na faixa de areia e acionou imediatamente os profissionais de salvamento.

Segundo relatos, a criança saiu da região da Praia da Areia Preta e caminhou cerca de 700 metros. Durante esse período, ficou suja de areia. Diante disso, banhistas realizaram a higiene ainda na praia, antes da chegada do guarda-vidas.

Em seguida, o guarda-vidas acolheu o garoto e, logo depois, os banhistas iniciaram a tradicional manobra de bater palmas. A ação serviu para alertar outros frequentadores sobre a criança encontrada e ajudar a localizar os responsáveis.

Pouco tempo depois, o pai apareceu no local e reencontrou o filho, encerrando a ocorrência sem registro de ferimentos. Apesar do desfecho positivo, o caso gerou preocupação entre os profissionais de salvamento.

Por isso, os guarda-vidas reforçam o alerta aos pais e responsáveis. Durante a alta temporada, o fluxo intenso de pessoas aumenta o risco de crianças se perderem. Assim, a orientação é manter vigilância constante, combinar pontos de referência e nunca deixar menores desacompanhados na praia.