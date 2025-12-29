VÍDEO | Homem furta fios e tenta fugir pulando muros em Cachoeiro
Suspeito invadiu sede sindical, pulou muros e foi localizado dentro de clínica
Um homem foi detido pela Guarda Civil Municipal no último sábado (27) após furtar fios de cobre no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com a GCM, ao perceber a presença dos agentes, o suspeito fugiu pulando muros e atravessando imóveis residenciais e comerciais da região.
Durante a perseguição, ele acessou uma casa de festas e, em seguida, entrou em uma clínica, onde tentou se esconder em uma sala interna.
Suspeito carregava fios e objetos cortantes
As equipes localizaram o homem dentro do imóvel. Com ele, os agentes encontraram uma mochila com fios furtados e objetos perfurantes, utilizados para o crime.
As câmeras de segurança registraram um furto recente no mesmo local, e as equipes reconheceram o suspeito como o autor da ação.
Após a detenção, o homem recebeu atendimento médico por apresentar escoriações provocadas pela fuga. Em seguida, a equipe o conduziu à delegacia, onde a autoridade policial assumiu o caso.
Um agente também sofreu lesão no joelho durante a perseguição e recebeu atendimento.