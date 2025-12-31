VÍDEO | Motociclista é arremessado após colisão com carro em Piúma

Um motociclista ficou ferido após um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (31), na Rua Miguel Metri, conhecida como Avenida Beira Rio, no município de Piúma.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento exato da colisão. No vídeo, é possível observar o instante em que a vítima é atingida por um carro, modelo Fiesta, de cor prata, que saiu da via contrária e invadiu a mão em que o motociclista trafegava.

Leia também: Suspeito se esconde dentro de caixa d’água para fugir da PM em Piúma

Com o impacto, o condutor da moto é arremessado ao solo. Apesar do susto, ele sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da Conceição.

Vídeo