Vitória sedia 1ª Feira de Quadrinhos Capixaba na Ufes neste sábado (20)

A Universidade Federal do Espírito Santo recebe, neste sábado (20), a 1ª Feira de Quadrinhos Capixaba. O evento acontece das 14h às 20h, no campus de Goiabeiras, em Vitória, e marca o encerramento do projeto Maratona de Quadrinhos Capixaba.

A iniciativa promove uma programação aberta ao público e reúne produções autorais desenvolvidas ao longo de um processo formativo gratuito, iniciado em outubro de 2025. O projeto teve como foco a capacitação de novos quadrinistas capixabas e o estímulo à produção independente no Espírito Santo.

A Maratona de Quadrinhos Capixaba conduziu participantes iniciantes e intermediários por todas as etapas de criação de uma revista em quadrinhos. Assim, durante o percurso, os alunos participaram de aulas práticas e teóricas sobre roteiro, ilustração, diagramação, impressão e acabamento das revistas.

Como resultado desse processo, os participantes que concluíram suas HQs garantiram espaço para expor e comercializar suas obras na feira. Dessa forma, o evento amplia a visibilidade dos novos artistas e cria oportunidades de inserção no mercado criativo e cultural.

Além disso, a iniciativa fortalece a democratização do acesso à formação artística e valoriza a cultura dos quadrinhos no estado. O projeto incentiva tanto o desenvolvimento técnico quanto a autonomia criativa dos participantes.

A organização do projeto ficou a cargo da Orgânika Mídias. A ação foi contemplada pelo Edital nº 09/2024 – Artes Visuais, da Secretaria da Cultura, com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo e da Política Nacional Aldir Blanc.

Serviço

1ª Feira de Quadrinhos Capixaba