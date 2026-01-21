Acacci oferece perucas gratuitas e devolve autoestima a jovens em tratamento

Quando o tratamento contra o câncer provoca a queda do cabelo, a mudança vai além da aparência. Crianças e adolescentes sentem o impacto direto na autoestima e na identidade. Diante disso, a Acacci atua para amenizar esse processo delicado.

Desde 2012, a associação garante perucas naturais, personalizadas e totalmente gratuitas para crianças e adolescentes em tratamento oncológico atendidos no Espírito Santo. A iniciativa busca devolver confiança, alegria e bem-estar em meio a uma rotina marcada por desafios.

Parceria que transforma cuidado em acolhimento

A artesã especializada em perucas naturais, Maria Núbia Souza Vieira Lucas, mantém a parceria com a Acacci há mais de uma década. Profissional com 28 anos de experiência, ela produz perucas sob medida em seu espaço no bairro Laranjeiras, na Serra.

Segundo Núbia, nenhuma criança paga pelo serviço. Ela reforça que o atendimento ocorre independentemente da condição financeira da família. Assim, cada criança recebe uma peruca personalizada, feita especialmente para ela.

Produção respeita identidade de cada paciente

Assim, a Acacci recebe as doações de cabelo e repassa o material para a confecção das perucas. A partir disso, Núbia produz cada peça com base em fotos enviadas pelas famílias ou pela própria instituição, respeitando cor, comprimento e estilo do cabelo original.

De acordo com a profissional, o trabalho com crianças possui um significado especial. Ela explica que o cabelo influencia diretamente a forma como a criança se reconhece e se apresenta ao mundo.

Entregas que ficam na memória

Portanto, algumas entregas marcaram profundamente a trajetória da artesã. Em uma delas, um menino de sete anos reagiu com brilho nos olhos ao se ver com a peruca. Contudo, o momento emocionou toda a família e a equipe envolvida.

Em outra ocasião, uma criança pequena correu pelo espaço ao colocar a peruca, celebrando o próprio reflexo. Contudo, segundo Núbia, são gestos simples que carregam um valor imensurável.

Ela afirma que cada entrega renova sua motivação profissional. Para a artesã, participar desse processo reforça o sentido humano da profissão que escolheu exercer.

Cuidado que vai além do tratamento médico

A superintendente executiva da Acacci, Luciene Sales Sena, explica que a entrega das perucas integra um cuidado ampliado com os pacientes. Segundo ela, cada criança reage de forma diferente ao tratamento, e muitas sofrem com a perda do cabelo.

Luciene destaca que o impacto é essencialmente emocional. Para a instituição, o gesto representa identidade, alegria e acolhimento. Ver o sorriso ao se olhar no espelho confirma a importância da iniciativa.

Serviço

A Acacci recebe doações de cabelo, organiza o material e encaminha para a produção das perucas. As entregas ocorrem gratuitamente, sempre que há solicitação, para crianças e adolescentes em tratamento oncológico no Espírito Santo.

Mais informações estão disponíveis nos canais oficiais da associação ou pelo WhatsApp (27) 9 9919-9300.