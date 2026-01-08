Ações conjuntas descobrem fraudes elétricas em dois municípios do ES

Técnicos da EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, atuaram em conjunto com a Polícia Civil e identificaram furtos de energia em estabelecimentos localizados em Viana e Guarapari. As irregularidades surgiram durante ações de fiscalização realizadas nos municípios.

Em Viana, os agentes encontraram a fraude em uma sorveteria. No local, os técnicos localizaram uma ligação direta à rede elétrica, que abastecia todo o comércio sem qualquer medição ou registro de consumo. Diante da irregularidade, a EDP desfez imediatamente a ligação e manteve o estabelecimento desligado.

O responsável pelo comércio foi encaminhado à autoridade policial. Ele informou que alugava o imóvel há cerca de um ano e que o contrato previa o fornecimento de energia incluso no valor da locação.

Mais um caso

Já em Guarapari, a equipe identificou o furto em uma residência utilizada como pousada, situada na praia de Setiba. O imóvel possuía seis suítes independentes e utilizava ligação direta à rede elétrica, também sem medição de consumo. Assim como no primeiro caso, a distribuidora eliminou a fraude e interrompeu o fornecimento.

A operação contou com o apoio de policiais civis do Departamento de Investigações Criminais (Deic), de Vitória, além de peritos do Departamento de Engenharia Forense do Instituto de Criminalística, ligado à Polícia Científica.

O furto de energia configura crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de reclusão de um a quatro anos e aplicação de multa. Além disso, os responsáveis devem ressarcir os valores referentes à energia não faturada, conforme normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), incluindo custos administrativos e operacionais.

Dessa forma, a EDP alerta que ligações irregulares oferecem riscos graves à segurança. Essas práticas podem causar choques elétricos, curtos-circuitos, incêndios e ainda prejudicam a qualidade do fornecimento de energia. Contudo, as fiscalizações seguem de forma contínua em todo o Espírito Santo.