Tempestades com granizo e ventos fortes colocam ES em alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta laranja de tempestade para o Espírito Santo nesta quinta-feira (1º). O aviso indica grau de severidade classificado como perigo.

Assim, o alerta começou à meia-noite e segue válido até as 23h59. Segundo o INMET, o período exige atenção redobrada da população.

De acordo com o órgão, a previsão aponta chuva entre 30 e 60 milímetros por hora. Além disso, os volumes podem chegar a 100 milímetros ao longo do dia.

Dessa forma, os meteorologistas também preveem ventos intensos, com rajadas entre 60 e 100 km/h. Entretanto, há, ainda, risco de queda de granizo em algumas regiões.

Assi, como consequência, podem ocorrer cortes no fornecimento de energia elétrica. Além disso, há possibilidade de danos em plantações, quedas de árvores e alagamentos em áreas urbanas.

Portanto, diante do cenário, o INMET orienta que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas. Da mesma forma, motoristas não devem estacionar próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Sempre que possível, a recomendação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Essa medida ajuda a reduzir riscos em caso de descargas elétricas.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Dessa forma, o Corpo de Bombeiros também está disponível pelo número 193.

Contudo, as autoridades reforçam que o acompanhamento das atualizações meteorológicas é fundamental para reduzir riscos durante o período de instabilidade.

Confira as cidades