Tempestades com granizo e ventos fortes colocam ES em alerta

Aviso de perigo aponta risco de alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia ao longo do dia.

alerta laranja de tempestade
Foto: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta laranja de tempestade para o Espírito Santo nesta quinta-feira (1º). O aviso indica grau de severidade classificado como perigo.

Assim, o alerta começou à meia-noite e segue válido até as 23h59. Segundo o INMET, o período exige atenção redobrada da população.

De acordo com o órgão, a previsão aponta chuva entre 30 e 60 milímetros por hora. Além disso, os volumes podem chegar a 100 milímetros ao longo do dia.

Dessa forma, os meteorologistas também preveem ventos intensos, com rajadas entre 60 e 100 km/h. Entretanto, há, ainda, risco de queda de granizo em algumas regiões.

Assi, como consequência, podem ocorrer cortes no fornecimento de energia elétrica. Além disso, há possibilidade de danos em plantações, quedas de árvores e alagamentos em áreas urbanas.

Portanto, diante do cenário, o INMET orienta que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas. Da mesma forma, motoristas não devem estacionar próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Sempre que possível, a recomendação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Essa medida ajuda a reduzir riscos em caso de descargas elétricas.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Dessa forma, o Corpo de Bombeiros também está disponível pelo número 193.

Contudo, as autoridades reforçam que o acompanhamento das atualizações meteorológicas é fundamental para reduzir riscos durante o período de instabilidade.

Confira as cidades

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itapemirim
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Marataízes
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • São José do Calçado
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante

