Alerta vermelho: Cachoeiro e outras cidades recebem aviso para acumulado de chuva

Aviso vermelho aponta grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos entre segunda e terça-feira

Foto: Pammela Volpato

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho de grande perigo para acumulado de chuva, válido entre esta segunda-feira (19), a partir das 12h, e terça-feira (20), até 23h59.

De acordo com o instituto, a previsão indica chuva superior a 60 milímetros por hora ou acumulados acima de 100 milímetros por dia. Portanto, o risco de transtornos graves aumenta significativamente.

Com esse volume de precipitação, há grande possibilidade de alagamentos extensos, além de transbordamento de rios e córregos. Além disso, deslizamentos de encostas podem ocorrer em áreas de risco.

Diante do cenário, os órgãos de monitoramento orientam a população a desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Assim, é possível reduzir danos em caso de curtos-circuitos.

Além disso, moradores devem observar qualquer alteração em encostas e permanecer em locais abrigados, evitando deslocamentos desnecessários durante o período de maior instabilidade.

Em situações de inundação, a recomendação é proteger documentos e objetos pessoais, envolvendo-os em sacos plásticos para evitar perdas.

Por fim, em caso de emergência ou necessidade de informações adicionais, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

