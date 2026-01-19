Cidades

Tempestade severa: Espírito Santo recebe alerta laranja e entra em estado de perigo

Aviso do INMET aponta risco elevado de alagamentos, quedas de energia e descargas elétricas ao longo do dia

Foto: Pixabay

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas, válido desta segunda-feira (19), das 9h03 até 23h59. O aviso indica risco elevado de transtornos.

Segundo o instituto, a previsão aponta chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo atingir até 100 milímetros ao longo do dia. Além disso, os ventos podem variar entre 60 e 100 km/h.

Com esse cenário, aumentam os riscos de alagamentos, quedas de galhos, interrupções no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas. Portanto, a população deve manter atenção redobrada.

Em caso de rajadas de vento, a orientação é clara. Evite se abrigar sob árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, pois há risco de acidentes.

Além disso, se possível, desligue aparelhos eletrônicos da tomada e também o quadro geral de energia, reduzindo danos em caso de sobrecarga elétrica.

Por fim, para situações de emergência ou mais informações, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

