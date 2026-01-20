Anchieta promove ação de doação de sangue nesta quinta (22)

A Prefeitura de Anchieta realiza nesta quinta-feira (22) uma ação de doação de sangue no município. A coleta começa às 7h30 e acontece no Centro de Especialidades Integradas (CEU), em parceria com o HEMOES.

A iniciativa busca reforçar os estoques de sangue e estimular a solidariedade entre os moradores. A doação, além de rápida e segura, é essencial para atendimentos de urgência, procedimentos cirúrgicos e tratamentos contínuos. Nesse sentido, a ação ganha ainda mais relevância durante o período de férias, quando a demanda costuma aumentar.

Agendamento prévio

Para garantir melhor organização e mais conforto aos participantes, a Secretaria Municipal de Saúde exige agendamento prévio. Portanto, os interessados devem reservar o horário pelo WhatsApp, no número (28) 99278-4587.

Quem pode doar

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos. Contudo, menores de 18 anos precisam apresentar autorização dos responsáveis. Além disso, o doador deve apresentar documento oficial com foto, físico ou digital, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde.

No dia da doação, a orientação é não estar em jejum. O ideal é optar por alimentação leve, evitar alimentos gordurosos e aumentar a ingestão de líquidos. Também é necessário não consumir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores ao procedimento.