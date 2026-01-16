Campanha de doação de sangue mobiliza moradores de Castelo

O Hospital Municipal de Castelo realiza, no dia 29 de janeiro, a primeira campanha de doação de sangue da unidade. A ação começa a partir das 7h e busca mobilizar a população para fortalecer os estoques e incentivar a solidariedade.

Para participar, os interessados podem entrar em contato pelo canal “Quero Doar”, disponibilizado pela Prefeitura de Castelo. O atendimento ocorre por meio do WhatsApp, pelo telefone (28) 98119-0011. Além disso, a campanha também oferece acesso por QR Code, que direciona para informações e esclarecimento de dúvidas.

Segundo a organização, a iniciativa reforça a importância da doação voluntária. Afinal, doar sangue representa um gesto de responsabilidade social e cuidado com o próximo.

Ao mesmo tempo, a ação contribui diretamente para salvar vidas e garantir o funcionamento adequado dos serviços de saúde. A Prefeitura de Castelo destaca que a campanha fortalece a conscientização da população.