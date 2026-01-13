Após oito dias interditada, Ponte de Ferro é liberada em Cachoeiro

Após oito dias, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim liberou, nesta terça-feira (13), a passagem de veículos pela Ponte de Ferro.

O tráfego estava bloqueado em razão de um deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas que atingiram o município.

De acordo com a administração municipal, a interdição foi necessária por causa do acúmulo de terra e detritos na via. Havia ainda risco iminente à segurança de motoristas e pedestres que utilizam o local.

As equipes realizaram a remoção de árvores com risco de queda, a limpeza completa da área afetada pelo deslizamento e o restabelecimento da iluminação pública da Ponte de Ferro, assegurando melhores condições de tráfego e visibilidade.

A Defesa Civil realizou o trabalho em conjunto com a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços.